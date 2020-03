Serie A, les dispositions du nouveau décret: pas de portes ouvertes en Lombardie, Emilia Romagna et Veneto Primapagina

Il a été signé par Giuseppe compter, le nouveau décret portant mesures de lutte contre les infections à coronavirus. Quant aux activités sportives prévues Émilie-Romagne, Lombardie, Vénétie, les provinces de Pesaro, Urbino et Savone sont prévues: “la suspension d’événements sportifs et de compétitions de tous types et disciplines, jusqu’au 8 mars 2020, dans des lieux publics ou privés, à moins qu’ils ne se déroulent” à huis clos ” . Et, selon ces dispositions, 5 matchs du prochain tour de Serie A devraient se jouer à huis clos.

LES 5 MATCHS – Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Verona-Naples, Bologna-Juve et Spal-Cagliaripar conséquent, ils devraient jouer à huis clos, mais des communications de la Ligue sont attendues. Aujourd’hui, Marotta, le PDG de Nerazzurri, a été clair à ce sujet: “Nous nous opposerons à Inter-Sassuolo à huis clos”.