Serie A, les médecins: “Ne vous opposez pas à redémarrer”. FIGC: “Thèmes déjà traités”

Une question et une réponse pour mieux expliquer votre position. après les nouvelles ont circulé dans la journée, je Médecins de Serie A publient leur position sur la reprise du championnat à Ansa: “Ces derniers jours, les responsables de la santé des clubs de Serie A ont reçu le protocole d’organisation et de dépistage proposé par la Commission Scientifique Médicale de la FIGC. Les médecins, avec un esprit proactif, ont développé et proposé des observations afin de combiner sécurité et applicabilité, en les envoyant à l’attention de la Commission et de la Lega Calcio Serie A via le coordinateur d’alors, le Dr Tavana. Les médecins tiennent désormais à préciser que ces documents visent exclusivement à protéger la santé des membres et espèrent qu’ils ne seront utilisés qu’à cette fin. En gros, aucun de nous n’est contre la fin du championnat, il n’y a pas de forclusion, au contraire. Nous sommes tous pour la fin du tournoi. Le problème est quand, car cela doit être fait en toute sécurité. Nous sommes convaincus que cette sécurité peut être raisonnablement atteinte, et la question décisive est donc la variable temporelle ».

La position de la FIGC

Toujours chez Ansa, la réponse de FIGC: «La plupart des rapports reçus par l’équipe médicale de 17 clubs de Serie A concernant le protocole de reprise de l’entraînement la semaine dernière ont été reçus par le groupe de travail présidé par le professeur Paolo Zeppilli et soumis le 22 dernier Avril au ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, pour une analyse approfondie et améliorée. “