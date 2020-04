Serie A, les meilleurs tridents de la dernière décennie

Après plus d’un mois sans football, la rédaction d’Okcalciomercato a décidé de sélectionner et de vous dire attaquer les tridents plus fort que Serie A de 2010 à aujourd’hui. Un trio offensif pour chaque équipe qui a fait rêver ses fans et rendu les défenses de leurs adversaires fous de buts.

Voici les huit meilleurs tridents du championnat italien de la dernière décennie:

Sneijder-Milito-Eto’o, les héros du triplet

Lors de la saison 2009/2010, leInter il remporte le championnat, la coupe d’Italie et la Ligue des champions, devenant ainsi l’une des rares équipes européennes à avoir remporté les trois compétitions la même année. Dans l’équipe physiquement forte de Mourinho la qualité ne manquait pas: en attaque Milito, Eto’o et Sneijder ils ont rendu les Nerazzurri heureux. Le Néerlandais et le Camerounais terminent et là devant El Principe qui ne s’est pas trompé. Il restera probablement pendant de nombreuses années l’un des tridents les plus forts que le football européen ait jamais vu.

Hamsik-Cavani-Lavezzi, l’or de Naples

De 2010 à 2012, le Naples atteint le sommet de l’ère De Laurentiis après la faillite. L’équipe de coachs Mazzarri il est finalement retourné dans l’Europe qui compte et a touché le rêve de Scudetto. Dans le 3-4-3 de l’entraîneur toscan, la pièce maîtresse du match était représentée par Hamsik, Cavani et Lavezzi: trois gars qui du milieu du terrain ont fait ce qu’ils voulaient littéralement. Les insertions du Slovaque, la vitesse du Pocho et la faim devant le Matador ont fait d’excellentes victimes en Italie et en Europe: de la Juventus à Manchester City en passant par Chelsea et Villareal.

Perotti-Dzeko-Salah, les ténors de Giallorossi

2016/2017 a été une bonne saison pour Rome formé par Luciano spalletti. Deuxième place du championnat, à seulement quatre longueurs de la Juventus, avec le regret de n’avoir atteint que les huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’année d’adieu au football de Totti, les trois attaquants de Giallorossi ont fait tomber le Curva Sud amoureux. C’était un trident classique à deux ailes qui jouait avec le pied inversé comme Salah et Perotti et un peu de poids comme Dzeko. Cette même année, le Bosniaque a marqué 39 buts au total, devenant le meilleur buteur de la Serie A et le meilleur buteur de l’histoire de Rome pour les buts marqués en une saison.

Robinho-Ibrahimovic-Pato, il était une fois Milan

Dans le Scudetto 2010/2011 remporté par Milan, les protagonistes étaient eux: Robinho, Pato et Ibrahimovic, les trois ont atteint 14 buts en championnat. 42 buts en trois à l’exclusion de la Coupe d’Italie et de la Ligue des champions, dans lesquels les Rossoneri ont été éliminés en huitièmes de finale Tottenham. L’inspiration des deux Brésiliens combinée à la force physique du Suédois, que l’AC Milan y était vraiment effrayant. Massimiliano Allegri, alors technicien de Rossoneri, a réussi à valoriser les trois grévistes en les faisant cohabiter parfaitement grâce à l’arrivée de Boateng au milieu de terrain. Les achats d’Ibrahimovic à Barcelone et de Robinho à Manchester City ont coûté à la société 42 millions d’euros, bien payés sur le terrain.

Gomez-Zapata-Ilicic, le trident inattendu

A partir de 2018 leAtalanta il les a connus tous les trois et vit un rêve. Gomez, Zapata et Ilicic ils sont devenus les héros de Bergame et font parler d’eux en Italie et en Europe. Ils semblent se chercher et se trouver à merveille et chacun a des caractéristiques différentes les uns des autres. Tous les trois sont arrivés à la Déesse pour racheter leur carrière, ils sont devenus les symboles de l’ascension de Bergame. La vitesse de Papu, l’élégance et la délicieuse gaucher d’Ilicic et l’impétuosité de Duvan Zapata, ont conduit Atalanta à figurer parmi les grands noms du football italien et surtout au but historique des quarts de finale. Ligue des champions.

Candreva-Klose-Felipe Anderson, la meilleure saison de l’ère Lotito

Compte tenu de l’arrêt temporaire du football joué cette année, celui entre 2015 et 2016 reste, pour l’instant, la meilleure saison de l’ère de Lotito en tant que président du Latium. Le Biancocelesti, dirigé par Pioli, est arrivé troisième de la ligue derrière la Juventus et Rome et a perdu, juste contre les bianconeri, la finale de la Coupe d’Italie. Au deuxième tour, la Lazio a marqué 38 points, ce qui lui a permis d’accéder à Préliminaires de la Ligue des Champions. L’équipe a été conduite par le dribble et l’imagination de Felipe Anderson, la course et le grand droit de Candreva et l’expérience et la classe de Miroslav Klose. Ils étaient les trois principaux architectes de la grande saison biancoceleste.

Dybala-Higuain-Ronaldo, l’attaque de Sarri

Depuis 2019, les trois jouent ensemble dans le Juventus et pour ses qualités techniques, c’est l’une des meilleures attaques de l’histoire du noir et blanc. Jusqu’à présent, ils ont eu du mal à coexister là aussi parce que Sarri il a rarement décidé de déployer le trident depuis le début. Les trois n’ont pas réussi à prouver leur valeur ensemble et souvent Higuain et Dybala à tour de rôle aux côtés Cristiano Ronaldo. Pour ses caractéristiques et ses compétences techniques, il reste l’un des tridents offensifs les plus forts que la Serie A ait jamais connus. Les fans de la Juventus espèrent un jour les voir jouer ensemble et mener la Juve vers d’autres succès.

Cuadrado-Jovetic-Ljajic, fantaisie violette

En 2012/2013, le Fiorentina il a joué un bon championnat, terminant quatrième et retournant dans les coupes européennes après quatre ans d’absence. À la tête de l’attaque violette, trois jeunes garçons aimaient se balancer sur le front offensif. Pas particulièrement cynique devant la porte, Cuadrado, Jovetic et Ljajic, a enchanté les fans violets avec des dribbles et de gros matchs. Les auteurs de 29 buts sur trois ont contribué au retour de la Fiorentina Ligue Europa avec l’aide d’un autre grand attaquant, Luca Toni qui a marqué 8 fois cette saison.