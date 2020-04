“Serie A? Ligue arrogante. Rêve de garder Tonali ”

Le président de Brescia Massimo Cellino, un résultat positif pour le coronavirus et actuellement “isolé dans la pièce”, a publié des déclarations aux microphones de Radio Sportiva.

L’entrepreneur italien a évolué entre différents thèmes, exprimant son avis sur la reprise du championnat et au-delà. Voici ses mots, rapportés par Corriere dello Sport.

Reprendre le championnat, oui ou non?

«Je vis une réalité complètement différente des autres régions, pour ce que je vois ici il est absurde de penser à reprendre le championnat, ceux qui vivent dans d’autres régions sous-estiment le risque. Par respect pour les Lombards, j’exprime ce que je pense cependant d’un point de vue économique, nous voudrions reprendre, mais seulement s’il existe des conditions préalables à la sécurité que nous savons déjà ne pas être réunies “.

“Il est certain de rejoindre le chœur que nous sommes heureux de jouer, mais nous attendons que le gouvernement s’exprime sur cette diatribe […] Les téléviseurs essaient d’économiser de l’argent, le gouvernement prend la responsabilité de dire oui ou non, pas encore un autre “non”.

Sur le document voté à l’unanimité de la Ligue: “Le message qui est sorti est faux, j’ai voté oui pour ne pas gêner mais certains présidents ne savent pas de quoi ils parlent, le protocole médical n’est pas clair, la date du 4 mai est la folie».

“Le championnat est déformé”

“Il semble que je ne veux pas jouer parce que je suis dernier du classement et je ne veux pas revenir en arrière, mais le message arrogant hors de la ligue ne sont pas d’accord. Impensable d’aller au-delà du 30 juin entre l’expiration des contrats et les bilans, le championnat est déjà effectivement annulé car il est déformé. Il faut penser à la prochaine saison quelle que soit la catégorie, on force la reprise dans les moments où il est techniquement impossible de jouer: c’est gênant d’y penser “.

La situation à Brescia

«Le centre sportif de Brescia? Mes footballeurs ne sont même pas venus pour des entraînements simples, cela signifie qu’ils ont peur, nous avons les structures mais s’ils ne le sentent pas, on ne peut pas leur en vouloir: puisque tout le monde tire sa charrette, le gouvernement doit intervenir. “

L’avenir de Tonali

“Il y a beaucoup de grandes entreprises à son sujet, je n’ai pas encore approfondi les négociations car je lui ai promis que c’est un choix qu’il fera d’abord et ensuite j’évaluerai, mon rêve est de me sauver et de le garder au moins une autre année».