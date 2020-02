après Juventus-Fiorentina, le dimanche de Serie A continue avec cinq autres matches. A 15 ans, en plus de Milan-Vérone, ils jouent aussi Atalanta v Genoa et Lazio-Spal, tous deux fondamentaux pour l’équilibre de la zone Ligue des Champions. A 18 ans c’est au tour de Lecce et Turin, prélude au report du soir entre Udinese et Inter. Le quart se terminera lundi soir avec Sampdoria-Napoli.