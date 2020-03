Serie A, note officielle: “Nous voulons mettre fin au championnat”

Avec une nouvelle version officielle, ligue Serie A clarifie l’intention, partagée avec les clubs de football et d’autres ligues européennes, de “mettre fin à l’activité sportive en clôturant les championnats nationaux dans les prochains mois”.

“L’objectif principal est la santé”

Ceci est le communiqué de presse officiel: “La Ligue de Serie A a réuni les représentants des entreprises en vidéoconférence aujourd’hui, poursuivant l’évaluation, qui a commencé hier, de l’impact de la Covid-19 sur le sport. La position de la Ligue de Serie A, partagée hier avec les Clubs et suivie par toutes les autres Ligues européennes, reste celle de mettre fin à l’activité sportive en concluant les championnats nationaux dans les prochains mois, en les reprenant lorsque les conditions sanitaires le permettront. À cette fin, la Ligue de Serie A, dont l’objectif principal à l’heure actuelle reste la protection de la santé, a mis en place des groupes de travail qui se consacreront à répondre à l’urgence du coronavirus. Les tables de travail, auxquelles participeront des représentants des entreprises, couvriront les questions médicales, technico-sportives, les relations institutionnelles et l’évaluation des risques pour les entreprises et pour la Ligue A elle-même “.