“Serie A? Nous devons attendre, mais j’espère que nous pourrons recommencer bientôt”

“Nous avons les meilleurs médecins de tous les temps, ce sont les meilleurs.” Il y a confiance dans les déclarations de Roberto Mancini, commissaire technique de l’équipe nationale italienne, hôte de Che Tempo Che Fa. De toute évidence, l’entraîneur a également parlé de la situation du championnat: en dessous de ses mots.

“Personne ne veut s’entraîner”

“L’urgence sanitaire dans le football? Certes, la situation est très difficile et il y a des jeunes garçons qui la supportent beaucoup plus. Malheureusement, les personnes âgées en souffrent. J’espère que cela se terminera bientôt, car les images de Bergame sont mauvaises ».

Et puis: «Dribbler à la maison avec du papier toilette? Nous jouions tous à des jeux (rires). J’ai fait la vidéo hier et je pensais organiser un match entre Brescia et Milan avec les médecins et les infirmières quand tout sera fini. Serie A? Nous devons attendre un peu, pour la formation, nous attendrons toujours et je pense que personne ne va s’entraîner en ce moment, mais tôt ou tard nous devons recommencer, j’espère bientôt “.