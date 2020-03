Serie A, OFFICIEL: Juve-Inter dimanche soir, Milan-Gênes à 15h Inter-Samp à la première date utile | Primapagina

Le 27e jour initialement prévu ne sera pas joué, les trois matchs du 25e jour ne seront pas récupérés. Le prochain week-end sera réservé aux six matchs reportés le week-end dernier, valables pour la 26e journée. Les horaires des défis programmés sont juste officiels. Vous ne jouez pas samedi, dix équipes sur le terrain dimanche et deux (Sassuolo-Brescia) lundi. Dimanche à 20h45 le grand match entre la Juve et l’Inter, alors que Milan-Gênes était prévu à 15h00. Voici le programme complet avec les téléviseurs respectifs:

PARMA-SPAL Dimanche 12h30 Dazn

MILAN-GENES Dimanche 15h Dazn

SAMPDORIA-VERONA Dimanche 15 h Ciel

UDINESE-FIORENTINA Dimanche à 18h Sky

JUVENTUS-INTER Dimanche 20:45 Ciel

SASSUOLO-BRESCIA Lundi 18:30 Ciel

Les récupérations du 25e round ont également été officialisées, à l’exception de l’Inter-Sampdoria, qui sera reprogrammée à la première date disponible. Voici le reste du programme:

ATALANTA-SASSUOLO 18 mars à 18h30 Ciel

VERONA-CAGLIARI 18 mars 18.30 Dazn

TURIN-PARME 18 mars à 18h30 Ciel