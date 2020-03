“Serie A? Recommencer le 3 mai n’est pas réaliste “

L’incertitude règne toujours si nous voyons Serie A redémarrer ou non. Il y a ceux qui disent que tout sera fait pour

redémarrez-le dès que possible; il y en a, comme le ministre Spadafora, est pessimiste sur le sujet

et n’attend pas l’occasion de le montrer: cette fois le ministre a

libéré, aux microphones de La Repubblica

son opinion négative pour redémarrer la Serie A sur 3 mai, parlant aussi des dieux fonds qui sera réservé par le gouvernement pour aider le sport

se lever.

La politique aide le sport: c’est le moment de mettre des mesures en pratique, le sport et tous ses amoureux ont un besoin absolu de revoir les compétitions et les compétitions dès que possible, si le coronavirus le permet.

Pour faire face à la triste réalité

Difficile, même s’il y a quelqu’un qui insiste pour le faire, c’est le fait d’avoir à trouver une certaine date pour redémarrer le sport: en fait il est actuellement objectivement difficile d’identifier un terme certain et précis.

C’est précisément dans ce sens que les déclarations ont évolué

du ministre Spadafora, qui lors d’un entretien avec La Repubblica,

vraiment négatif sur le redémarrage de la Serie A le 3 mai. “Reprendre

matchs le 3 mai est irréaliste.

Je pensais à nos enfants qui s’étreignaient, s’étreignaient, passaient

bouteille: tout cela manquera longtemps ».

Le ministre a également exprimé sa volonté de proposer extension pour bloquer les compétitions sportives pour tout le mois d’avril: «Je proposerai d’étendre le blocage des compétitions sportives de tous niveaux pour tout avril. Et j’étendrai également la mesure aux entraînements, sur lesquels nous ne sommes pas intervenus car il y avait encore la possibilité de l’organisation des JO “.

Touché comme

également appelé le thème économique, relatif aux fonds que le sport, à tous

niveaux, il devra sans aucun doute pouvoir recommencer: «Le sport n’est pas seulement le football et le football n’est pas seulement la Serie A.

J’allouerai un plan extraordinaire de 400 millions d’euros au sport de masse.,

aux associations d’amateurs des territoires, à un tissu dont je suis sûr

sera l’un des moteurs de la renaissance. J’attends du football de Serie A

que les demandes s’accompagnent d’un sérieux désir de changement:

les grandes entreprises vivent dans une bulle, au-delà de leurs moyens,

à partir des salaires des millionnaires des joueurs: ils doivent comprendre que plus tard

cette crise ne peut plus être comme avant ».

Prise de

la position du ministre Spadafora est claire: tous les amateurs de sport attendent,

en espérant que tout cela se terminera bientôt et que nous pourrons revenir à

parler de la hauteur et des performances sonores.