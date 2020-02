Serie A, Rome pour le rachat contre Bologne Nos paris

L’un pour recommencer, l’autre pour confirmer. L’avance de Serie A entre Rome et Bologne Vendredi soir, il met deux équipes devant l’ambiance, et en forme, aux antipodes. Les Giallorossi, de retour d’une seule victoire lors des cinq derniers matches de championnat, doivent absolument marcher vers une place Ligue des champions. Les Rossoblù, quant à eux, n’ont été battus que par Turin dans la même période et descendent à l’Olimpico convaincus qu’ils vont être le coup qui manque depuis 8 ans. Malgré ces chiffres, cependant, les analystes de paris donnent confiance à Dzeko et à ses compagnons: le succès de Roma, en effet, est donné à 1,58 contre 5,30 avec lequel les garçons de Mihajlovic sont cotés. Un défi difficile est attendu étant donné que le résultat le plus probable semble être 2-1 pour les joueurs du Capitole qui paieraient huit fois la mise. Un score en ligne avec les prévisions Under / Over: l’équipe Under est donnée à 2,50 contre 1,53 pour l’Over, selon Agipronews.