Serie A: Sassuolo-Turin 0-1 EN DIRECT | Primapagina

la Sassuolo De Zerbi recherche des points importants pour s’éloigner de la zone de relégation après trois défaites consécutives. Un début de saison positif pour la turin Mazzarri qui vient des succès contre Rome et Bologne et de la conquête des quarts de finale de la Coupe d’Italie contre Gênes aux tirs au but. Premier jour du deuxième tour de Serie A, donc, qui voit s’affronter deux équipes qui vivent des moments de forme opposés avec les neroverdi qui visent la victoire dans leur stade. Mazzarri et son équipe, d’autre part, voudront gagner à nouveau pour continuer à courir après le train qui les emmène en Europe. Le match est dirigé par l’arbitre Davide Massa.

FORMATIONS OFFICIELLES:

Sassuolo

: Conseils; Toljan, Romagne, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

turin: Sirigu; Djidji, NKoulou, Izzo; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ola Aina; Verdi, Belotti.