Serie A: toutes les offres OFFICIELLES marché

Jeudi 2 janvier, la session de transfert d’hiver en Italie a officiellement ouvert ses portes, qui se terminera à 20 heures le vendredi 31 janvier. Calciomercato.com résume tous les mouvements des 20 équipes de Serie A (entre parenthèses rôle et club d’origine).

ATALANTA

Arrivées: Caldara (d, Milan).

Départs: Kjaer (d, Milan), Barrow (a, Bologne).

BOLOGNA

Arrivées: Dominguez (c, Velez), Barrow (a, Atalanta).

Départs: à droite (a, Gênes).

BRESCIA

Arrivées: Skrabb (a, Norrkoping)

Départs: Morosini (c, Ascoli)

CAGLIARI

arrivées:

Départs: Aresti (p, Olbia), Pinna (d, Empoli), Deiola (c, Lecce).

FIORENTINA

Arrivées: Cutrone (à Wolverhampton).

Départs: Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Erzgebirge Aue), Dabo (c, Spal).

GENES

Arrivées: Perin (p, Juventus), Behrami (c, Sion), Destro (a, Bologne).

Départs: Omeonga (c, Hibernian).

INTER

Arrivées: Young (c, Manchester United)

départs:

JUVENTUS

Arrivées: Kulusevski (c, Parme – en juillet).

Départs: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Gênes).

LAZIO

arrivées:

Départs: Durmisi (d, Nice).

LECCE

Arrivées: Donati (d, libéré), Deiola (c, Cagliari).

Départs: La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Tabanelli (c, Frosinone), Dubickas (c, Gubbio).

MILAN

Arrivées: Ibrahimovic (a, Los Angeles Galaxy), Kjaer (d, Atalanta), Begovic (p, Qarabag)

Départs: Caldara (d, Atalanta), Reina (p, Aston Villa), Borini (a, Verona)

NAPOLI

Arrivées: Demme (c, Naples), Lobotka (c, Naples)

Départs: Ciciretti (à Empoli).

PARME

Arrivées: Kurtic (c, Spal).

Départs: Kulusevski (c, Juventus – en juillet).

ROMA

Arrivées: Bruno Peres (d, Recife).

départs:

Sampdoria

arrivées:

Départs: Murillo (d, Celta Vigo)

SASSUOLO

arrivées:

départs:

SPAL

Arrivées: Dabo (c, Fiorentina).

Départs: Moncini (a, Benevento), Kurtic (c, Parma).

TORINO

arrivées:

départs:

UDINESE

arrivées:

Départs: Sierralta (d, Empoli), Coulibaly (à Trapani), Pussetto (à Watford).

VERONA

Arrivées: Borini (a, Milan)

Départs: Tutino (a, Empoli), Tupra (a, Wisla Cracovie), Henderson (c, Empoli).