Serie A “traîneau” un tour. Mais le “problème” de la Coupe d’Italie demeure

La Ligue a annoncé aujourd’hui les dates et heures des récupérations des sixième et septième jours du deuxième tour de Serie A. Le seul match de championnat non encore programmé parmi ceux qui n’ont pas été joués est l’Inter-Sampdoria, match – lit: – qui sera reporté à la première date disponible.

Le calendrier glisse, mais la Coupe d’Italie? – La journée de championnat qui aurait dû être disputée ce week-end sera décalée d’une semaine, la décision de la Ligue a donc été de faire glisser l’ensemble du championnat d’un tour: le 13 mai, il ne sera pas utilisé pour disputer le 27e tour, mais le 36. En ce sens, la Ligue pourrait publier une nouvelle déclaration dès aujourd’hui pour officialiser cette décision. Il n’y a cependant toujours aucune certitude sur les dates de la Coupe d’Italie. La Juventus-Milan et l’Inter-Napoli auraient dû jouer entre hier et aujourd’hui, mais ont été reportés. Et dans la Ligue, ils travaillent à trouver une date utile pour les récupérer.