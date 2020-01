Après les trois avances de samedi, aujourd’hui continue 19e jour de Serie A. Il commence à 12h30 avec le match entre Udinese et Sassuolo, puis continuez à 15 avec trois autres matchs. la La Fiorentina accueille le Spal, le Bologne visite Turin, pendant La Sampdoria reçoit Brescia à Marassi. Puis, à 18 ans, ce sera au tour de Vérone et Gênesavant le report de cette soirée, Roma-Juventus. Enfin, la journée fermera ses portes lundi soir, avec le match entre Parme et Lecce.