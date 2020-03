Serie A, voici le nouveau calendrier: la Juve-Inter lundi, mais les Nerazzurri sont contre. Jours, dates glissent | Primapagina

Lega et Figc sont parvenus à un accord sur la récupération des matches de Serie A reportés pour l’alerte coronavirus, à l’issue du conseil extraordinaire de la Ligue convoqué après la polémique. La proposition du Conseil de la Lega Serie A, qui sera diffusée dans les prochaines heures entre les clubs afin d’avoir leurs réponses demain matin, est de récupérer les courses entre le 7 et le 9 mars, avec le glissement des autres jours et le troisième à dernier quart (36e jour) qui glisse du week-end et devient en milieu de semaine entre le 12 et le 14 mai, afin de respecter la clôture du 24 mai. Il y a donc la date proposée pour Juventus-Inter: le match se jouerait au stade Allianz le lundi 9 mars à 20h45, une solution cependant, selon ce que nous apprend Calciomercato.com, qui voit le Nerazzurri toujours opposé.

LES DATES Voici le calendrier des courses à récupérer 26ème jourà:

Samedi 7 mars

Sampdoria-Vérone (20h45).

Dimanche 8 mars

Udinese-Fiorentina (20h45).

Lundi 9 mars

Milan-Gênes (18h30)

Parme-Spal (18h30)

Sassuolo-Brescia (18h30)

Juventus-Inter (20h45).

CHANGEMENTS – L’organisation du prochain tour de la 27ème jour:

Vendredi 13 mars

Vérone-Naples (18h45)

Bologne-Juventus (20h45)

Samedi 14 mars

Spal-Cagliari (15)

Gênes-Parme (18)

Turin-Udinese (20h45)

Dimanche 15 mars

Lecce-Milan (12h30)

Fiorentina-Brescia (15)

Atalanta-Lazio (15)

Inter-Sassuolo (18)

Rome-Sampdoria (20h45)

RÉCUPÉRATION DÉFINIE – Aussi appelé récupération de Atalanta-Sassuolo: sera joué le mercredi 18 mars à 18 ans. Au lieu de cela, nous attendons des indications pour l’Inter-Sampdoria.