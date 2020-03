Serie A, voici les 3 propositions FIGC en cas d’arrêt définitif du championnat

Après la réunion extraordinaire du Conseil fédéral qui s’est tenue aujourd’hui à FIGC avec tous les représentants des ligues annexes, émergent surtout quatre hypothèses qui sont en cours d’examen par les clubs de Serie A, en cas d’impossibilité de terminer l’ensemble du championnat.

En résumé et sans ordre de priorité, les hypothèses sont: 1) Non-attribution du titre de champion d’Italie et communication à l’UEFA des équipes qualifiées pour les compétitions européennes (à déterminer ultérieurement, éd. 2) Le classement sera valable au moment de l’interruption du championnat (pour comprendre comment traiter la question liée aux équipes qui n’ont pas joué tous les matchs avant le bloc qui est arrivé aujourd’hui, ndlr). 3) Différend Play Off pour l’attribution du titre de champion d’Italie et différend Play Out pour établir des relégations en Serie B (Encore une fois, pour comprendre et définir les modalités et le nombre de participants aux play-offs, ndlr).

Si après le 3 avril le championnat devait à la place reprendre régulièrement, il est proposé de reporter le calendrier avec les dates disponibles, jusqu’au 31 mai. Tout sera discuté lors de la réunion extraordinaire du Conseil fédéral prévue pour 23 mars.

Voici la note complète de la FIGC:

Le président Gabriele Gravina a ouvert la session à 14 heures avec les directeurs: Dal Pino, Marotta et Lotito pour la Lega di A; Balata pour la Ligue B; Ghirelli, Baumgartner et Lo Monaco pour la Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Frascà et Franchi pour la Ligue nationale amateur; Tommasi, Calcagno et Gama pour les athlètes; Beretta et Giatras pour les techniciens; le président de l’AIA Nicchi; le président du secteur jeunesse et école Tisci; le président du secteur technique Albertini; le secrétaire général Brunelli; la présidente de la division de football féminin de Mantovani; Membre de l’UEFA au Conseil de la FIFA Christillin; Président de l’ECA et membre du Comité exécutif de l’UEFA Agnelli. Le président de l’AIAC Ulivieri a été invité comme auditeur. Tous les administrateurs se sont connectés via conférence téléphonique, à l’exception de Gravina, Lotito et Ghirelli, présents au siège.

Divulgation de Covid-19: mesures connexes

En introduisant ce point à l’ordre du jour, le président Gravina a rendu compte au Conseil des discussions qui avaient eu lieu ces derniers jours avec les autorités gouvernementales et avec le président du CONI. En conséquence des dispositions du décret du Premier ministre signé le 9 mars, le Conseil a suspendu les matchs organisés par les ligues sur tout le territoire national jusqu’au 3 avril.

Compte tenu de la situation actuelle, compte tenu également des nouvelles dispositions souhaitables du gouvernement en matière de contributions fiscales et de sécurité sociale, le Conseil a délégué le président fédéral à aligner les dispositions de la FIGC en la matière et à évaluer, et éventuellement à publier, le report des délais pour la inscription aux championnats de la saison sportive 2020/2021 du 22 au 30 juin.

Concernant la reprise des matches de Serie A, compte tenu du fait que les autres ligues n’ont pas de délais internationaux et donc une plus large marge de programmation, le président fédéral a proposé à la Ligue de Serie A, au fil des jours, de profiter de toutes les dates disponibles jusqu’au 31 mai.

Si l’urgence Covid-19 ne permet pas la conclusion des championnats, le président Gravina a porté à la connaissance des ligues concernées quelques hypothèses sur lesquelles débattre lors de la réunion, déjà fixée, du Conseil fédéral du 23 mars pv. Sans ordre de priorité, une hypothèse pourrait être la non-attribution du titre de Champion d’Italie et la communication conséquente à l’UEFA des entreprises qualifiées pour les coupes européennes; une autre consisterait à se référer au classement accumulé jusqu’au moment de l’interruption; troisième et dernière hypothèse, de ne disputer que les éliminatoires pour le titre de Campione d’Italia et les éliminatoires pour la relégation en Serie B.