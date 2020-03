Serie B: Cittadella-Pordenone 0-1, Frosinone et Crotone en 0-0 LIVE | Autres ligues Italie

Coup d’envoi de la 28e journée de Serie B, avec six matchs programmés ce samedi. On y va à 14h30 avec le match éliminatoire entre citadelle et Pordenone.

À 15h, quatre matchs: le FROSINONE deuxième du classement accueille le Cremonese, tandis que crotone est sur une scène Venise. Courir pour les séries éliminatoires aussi Empoli et Salernitana, respectivement engagés à domicile avec Trapani et loin de Pérouse.

À 18h enfin le pise contre le Livourne, feu arrière du championnat

Dimanche Entella-Ascoli (15), Juve Stabia-Spezia (15) et Bénévent-Pescara (21), lundi Chievo-Cosenza (21).