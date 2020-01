Serie B, Cremonese-Pisa – Choc du salut à Zini

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

la Cremonese héberge le pise avant le 21e jour. Un défi déjà majeur pour le salut entre deux formations qui ne passent pas par un grand moment de forme. Les Lombards ont récemment changé de technique en revenant à Massimo Rastelli après l’exonération de Marco Baroni: trois victoires et une défaite lors des quatre derniers matchs. Pise a également connu une série de victoires sèches: deux défaites, puis trois nuls consécutifs lors des cinq derniers matchs. Ce sera donc un match très serré et la peur de perdre pourrait le dominer. Il y a 35 précédents entre Cremonese et Pise: les Grigiorossi sont en tête avec 15 victoires à 13, alors que les tirages au sort n’ont été que de 7. Cremonese en tête dans les défis joués au stade Zini: 17 matchs, 9 succès pour l’équipe à domicile, 4 nuls et autant de défaites. Coup d’envoi à 21h00.

COMMENT VIENT LE CREMONESE – Cremonese, à la maison, a une performance fluctuante. En 10 matchs, jusqu’à présent, il a récolté 16 points marquant seulement 8 buts et encaissant seulement 7. Probable 4-3-2-1 pour les Lombards avec Deli et Piccolo derrière le seul point de Ciofani. Alors l’entraîneur Massimo Rastelli avant le match: “La victoire nous sert comme du pain. La politique des petits pas peut être utile pour reprendre confiance, mais le moment est venu de gagner les 3 points”.

COMMENT VIENT PISA – Loin de l’Arena Garibaldi, la feuille de route de Pise est en déficit: 10 points en autant de matchs avec 12 buts marqués. Le dernier succès extérieur est le 3-1 de Trapani le 16 décembre. Probable 4-3-1-2 pour le nerazzurri avec Soddimo derrière le couple formé par Vido et Masucci. Donc l’entraîneur Luca D’Angelo avant le match: “Nous devons juste continuer à jouer aussi fort que nous l’avons fait et dans ce sens, le match contre Cremonese est un bon test. Nous trouverons un adversaire qui veut imposer son propre jeu.” , jouons le jeu, mais nous ferons de même: nous verrons alors qui sera le meilleur pour attaquer et défendre “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie B

31.01 06:06 – Serie B, Cremonese-Pisa – Choc du salut à Zini

31.01 00:10 – Novara officiel, pris Lanni. Marchegiani prêté à Ascoli

31.01 00:09 – tmwCrotone, nouveau renfort entre les poteaux: de Gozzano voici Crespi

30.01 23:40 – Cremonese, Rastelli: “Il est maintenant temps de gagner”

30.01 23:05 – Cremonese-Pise, les joueurs de Rastelli appelés: Agazzi et Mogos sortent

30.01 22:04 – tmwGenoa, Candela revient de Trapani: il sera prêté à Olbia

30.01 21:57 – tmwPerugia, Cristian Buonaiuto près de la zone Cremonese

30.01 21:50 – Officiel d’Ascoli, membre Semeraro de Rome

30.01 21:38 – tmwPerugia, négociation avec Crotone pour la vente de Mazzocchi

30.01 21:27 – officiel de Salerne, Capezzi arrive au milieu de terrain

30.01 21:23 – tmwVenice, Samuele Longo idée pour l’attaque

30.01 21:19 – officiel Pescara, Alastra prêté par Parme

30.01 20:57 – Livourne officiel, double coup: Ferrari et Awua arrivent de Bari

30.01 20:53 – tmwSalernitana, Florence prêtée avec droit de rachat à Venise

30.01 20:37 – tmw Modena, Pacilli arrivant de Viterbo

30.01 19:54 – tmwChievoVerona, Pucciarelli près de Pescara

30.01 19:49 – tmwEmpoli, Veseli sortant: il y a Salernitana, Cremonese et Trapani

30.01 19:38 – tmw Ascoli, a pris le jeune Semeraro. Il restera à Rome jusqu’en juin

30.01 19:21 – tmwAscoli, négociation avec Entella pour Mirko Eramo

30.01 19:09 – officielCosenza, Casasola prêté par la Lazio

30.01 17:57 – tmw Ascoli, Lanni in Novara carrément. Marchegiani prêté

30.01 17:40 – Pise, D’Angelo: “La course avec les Cremonese est un bon test”

30.01 17:09 – Pescara, Colley arrivant d’Atalanta: prêt probable de 18 mois

30.01 16:42 – Virtus Entella, idée d’Avenatti pour l’attaque

30.01 16:03 – Officier Cosenza, Precious arrive de Vibonese

30.01 15:54 – Pérouse, Capone et Buonaiuto sur le pied de départ

30.01 15:33 – Juve Stabia, Melara vers l’adieu: il y a Avellino dans son avenir

30.01 15:12 – tmwAscoli, Acampora approche pour le milieu de terrain

30.01 14:12 – Trapani, nombreuses demandes pour Pettinari. Mais le club fait un mur

30.01 14:06 – Spice, Gudjohnsen reste. Di Gaudio et Vitale arrivent de Hellas

1er étage

Stocké par Daniele Adani à Massimiliano Allegri. Au cours de l’émission spéciale Calciomercato sur Sky, le chroniqueur est revenu sur la divergence de vues avec l’entraîneur de Livourne: “Je n’ai jamais vu la Juve d’Allegri jouer comme la rivière Gallardo. Son problème est quand …