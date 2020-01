Serie B: Empoli ko et dans la zone de playout. Entella, fou 4-4 avec Livourne! EN DIRECT Chievo-Perugia | Autres ligues Italie

Après le tirage de la nuit dernière entre FROSINONE et Pordenone, continue le 20e jour de Serie B. Aujourd’hui, nous commençons à 15, avec le Venise des derniers arrivés Monachello qui va à Zini à Crémone pour défier la Cremonese de Rastelli, de retour des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie contre la Lazio. Les deux équipes ne sont pas blessées, le match se terminant 0-0. Puis, toujours à 15 ans, le Juve Stabia gagne contreEmpoli, qui malgré avoir refait le look sur le marché avec Fiamozzi, Pinna, Sierralta Ciciretti, Hendersdon, La Mantia et Tutino, chute en raison du neuvième but de Francesco en championnat fort. Les matchs se terminent entre 15h Livourne et Entellaet Trapani–Ascoli. En Toscane, tout se passe: l’équipe 3-0 devant Tramezzani, est reprise par Schenetti et les compagnons, qui dans le 90e font 3 même avec Giuseppe De Luca. Après? Non, pourquoi Marras, le 92e, a une fiche de 4-3. Êtes-vous sûr que c’est fini? En fait … à 96e, en 10 pour le rouge juste à Schenetti, les Liguriens font 4-4 avec Pellizzer! Course folle aussi en Sicile: devant Trapani avec Pettinari, tirage au sort d’Ascoli avec la dernière arrivée Morosini, Les Siciliens qui restent en 10 pour le rouge à Grillo et … gagnent la course. Pettinari est 2-1, Luper au 81e il le ferme.

À 18 ans – Ferme, le samedi de B, avec le défi entre Chievo Verona et Pérouse: le clivense a décidé de se concentrer sur l’ancien Paris Saint-Germain Hervin Ongenda, le Grifo, cependant, qui vient du KO contre Napoli en Coupe d’Italie, contre Xerxes Cosmi, au début du championnat.