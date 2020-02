Serie B, Empoli-Pise: Soddimo manque aux invités. Bulletins de vote dans le blues

La 24e manche de Serie B propose un derby toscan dans la zone de sécurité. Empoli et pise ils se défient à Castellani pour 3 points fondamentaux: les deux équipes sont jumelées avec 30 points et l’aire de jeu n’est qu’à quelques points.

COMMENT EMPOLI ARRIVE – L’équipe de Marino peut enfin compter sur une grande abondance d’alternatives en vue du match. En 4-3-3 de l’Azzurri Brignoli ira au but, tandis qu’en défense il y a un scrutin entre Maietta et Sierralta. En plus de l’une de ces deux, la ligne défensive sera composée de Fiammozzi, Romagnoli et Balkovec. Au milieu de terrain, un maillot partant de Ricci et Stulac se bat pour une place avec Frattesi et Henderson. Trident formé par Tutino, Mancuso et Bajrami, même s’il piaffe La Mantia. Gazelle unique indisponible.

COMMENT VIENT PISA – En revanche, les hommes de D’Angelo seront alignés avec le 3-5-2 avec Gori au but, Caracciolo, De Vitisi et Pisano en défense tandis qu’au milieu de terrain le trio Gucher, Marin et Pinato agira. Côté Belli et Lisi, duo d’attaque qui devrait être formé par Marconi et Masucci. Absent du Soddimo disqualifié ainsi que de Meroni, Varnier et Ingrosso.