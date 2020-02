Serie B, Frosinone-Pérouse: de nombreuses absences pour la Ciociaria, Iemmello est là

En direct à partir de 14h45. Dans les entrevues après le match, les bulletins et les idées sur TMW

Défi de haute altitude celui d’aujourd’hui après-midi entre Frosinone et Pérouse, deux équipes désireuses de toucher le but de Serie A peut-être directement et sans passer par les playoffs. Pour ce faire, bien sûr, le rouge et le blanc devront engager des vitesses différentes et prendre le terrain avec une attitude complètement différente de celle de la semaine dernière contre La Spezia. La cure Cosmi, pour l’instant, n’a pas eu les effets escomptés, tandis que le grand ex Alessandro Nesta a réussi à consolider sa position semaine après semaine malgré une performance excessivement fluctuante.

COMMENT VIENT LE FROSINONE

L’entraîneur a appelé 21 joueurs. L’agresseur Federico Dionisi a été retrouvé in extremis et au cours de la semaine, il a accusé quelques problèmes musculaires. Tout est revenu plus tôt que prévu et le capitaine pourra donc diriger le département offensif en le traînant avec Camillo Ciano. Il n’y aura cependant pas Paganini, Matarese (la société a clairement indiqué qu’il n’est pas absent de l’équipe, mais reste à domicile en raison d’une blessure), Gori, Tabanelli et le nouveau venu Matteo Ardemagni, contraints de sauter les deux prochains matchs et dans le doute pour le grand match contre Salernitana qui pourrait décider une bonne partie de la course en deuxième place. Seulement cinq choix au milieu de terrain: en fait, seuls Haas, Maiello, Rohden, Tribuzzi et Vitale sont disponibles. A également tenté le 3-5-2 pour profiter des extérieurs tels que Salvi et Zampano.

COMMENT VIENT LA PEROUSE

“Réinitialiser et recommencer, annulant les erreurs commises contre La Spezia”. Alors Xerxes Cosmi lors de la conférence de presse. Une liste “officielle” n’a pas été publiée, il est certain que les Ombriens pourront compter sur l’ensemble du paquet offensif. A titre indicatif, aux côtés du meilleur buteur du championnat Pietro Iemmello, il y aura Melchiorri, auteur du but qui a donné le dernier succès. Banc, cependant, pour Falcinelli, dont l’abstinence de buts pèse et pas un peu dans l’économie de la saison. Marcello Falzerano légèrement fatigué, cependant disponible et prêt à porter une chemise dès la première minute. Point d’interrogation sur Gyomber, l’un des nouveaux visages du marché d’hiver. Ses débuts à domicile contre La Spezia ont été désastreux et il ne peut être exclu qu’il puisse partir du banc.