Serie B, la Ligue aux clubs: “Suspendre l’entraînement”

Comme nous vous l’avons dit hier (Cliquez ici pour les détails), dans Serie B plusieurs équipes ont déjà suspendu les activités de formation de leurs membres.

Une mesure qui, dès aujourd’hui, est également préconisée par Ligue B, qui a publié une note contenant des suggestions supplémentaires pour leurs clubs, et demande de suspension de la formation pendant au moins 7 jours, en attendant les développements. Le voici ci-dessous en détail:

La Ligue Nationale Professionnelle B,

vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020, en particulier en ce qui concerne l’art. 1 co. 1, lett. d) de cette disposition, vu le décret du président du Conseil des ministres du 9 mars 2020 “Mesures urgentes pour contenir la contagion sur l’ensemble du territoire national”, en particulier en ce qui concerne l’art. 1 co. 3, de cette disposition en vertu de laquelle «les manifestations sportives et les compétitions de tout ordre et de toute discipline sont suspendues, dans des lieux publics ou privés. Les installations sportives peuvent être utilisées à huis clos, uniquement pour les séances d’entraînement des athlètes, des professionnels et des non-professionnels […]vu le C.U. LNPB no. 124 du 11 mars 2020 avec lequel, également à la suite du C.U. FIGC n. 179 / A du 10 mars 2020, la suspension de toutes les compétitions organisées par la LNPB jusqu’au 3 avril 2020 a été ordonnée; compte tenu de l’urgence du COVID-19, de l’évolution rapide de la situation difficile, des prévisions relatives à la propagation rapide de la contagion ainsi que les dispositions contenues, plus récemment, dans le décret du Premier ministre 11 mars 2020, afin de ne pas contrecarrer les efforts évidents et lourds des autorités sanitaires, constamment engagées sur tout le territoire national;

transmet de nouvelles suggestions dans le but de protéger la santé des membres et d’améliorer et de faciliter la gestion d’événements en constante évolution:

1. étant donné la suspension de toutes les compétitions organisées par le LNPB jusqu’au 3 avril 2020, il est fortement recommandé d’arrêter l’entraînement pendant au moins 7 jours;

2. il est fortement recommandé à tous les membres, comme l’exige le D.P.C.M. du 11 mars 2020, pour rester chez eux, ne pas rentrer chez eux et éviter les contacts et mouvements sociaux non strictement nécessaires;

3. Il est également recommandé de rester en contact permanent et étroit avec le personnel médical et sanitaire respectif, afin de leur donner la possibilité constante de “procéder aux contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19”, comme prévu. par les premiers ministres des 8 et 9 mars 2020;

4. jusqu’à d’éventuelles communications nouvelles et ultérieures, il est à nouveau recommandé de suivre les indications de la FMSI.