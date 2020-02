Serie B, quatre matches du lendemain à huis clos: les détails

Après les récentes dispositions du Conseil des ministres relatives à l’endiguement de la propagation du coronavirus dans notre pays, également le championnat de Serie B adopter la solution à huis clos pour quatre réunions du lendemain.

En particulier, il n’y aura pas de présence publique pour les courses: Cittadella-Cremonese, Chievo Verona-Livorno, Venise-Cosenza et Virtus Entella-Crotone. Les six autres matches du 26e tour se joueront régulièrement et sans restrictions. Les détails dans la note de la Ligue B sont donnés ci-dessous:

Le président de la Ligue nationale des professionnels B, vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 25 février 2020 “Poursuivant l’application des dispositions du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 “, en particulier en ce qui concerne l’art. 1 co. 1 lettre a) de la disposition susmentionnée, selon laquelle “dans toutes les municipalités des régions d’Émilie-Romagne, du Frioul-Vénétie Julienne, de la Lombardie, de la Vénétie, de la Ligurie et du Piémont, les manifestations et compétitions sportives de tous types et disciplines sont suspendues, dans des lieux publics ou privés . La tenue des événements et compétitions susmentionnés, ainsi que des séances d’entraînement, dans des installations sportives utilisées à huis clos, dans des municipalités autres que celles énumérées à l’annexe 1 du décret du président du conseil des ministres du 23 février 2020 est autorisée, rappelé dans l’introduction “;

Les courses suivantes ont lieu “à huis clos”, valables pour le 7ème jour de retour du Championnat BKT 2019/2020 Series: Cittadella-Cremonese; Chievo-Livourne; Venise-Cosenza; Virtus Entella-Crotone. Les indications générales sur les “Portes fermées” seront émises par la FIGC et / ou la Ligue et feront l’objet d’une communication séparée et ultérieure. Les autres courses de la 7ème journée auront lieu avec les dispositions habituelles.