Serie B: Salernitana gagne à Pescara, à égalité avec Spezia et Cittadella. Après 7 victoires, Benevento s’arrête 1-1 avec Pise | Autres ligues Italie

Après les matchs d’hier, qui ont vu les victoires de Chievo et de la Juve Stabia, et le match nul 4-4 entre Livourne et Entella, le Serie B avec les dernières courses de la 20e journée.

Deux matchs à 15: 1-1 entre Spezia et citadelle, avec les buts dans la première moitié de Gyasi et Iori. Dans l’autre défi qui s’est produit à la maison Salernitana, qui gagne 2-1 en Pescara grâce à l’accolade de Djuric, le marquage de Maniero est inutile.

Le soir, à 21 heures, le Benevento leaders s’arrête après 7 victoires consécutives et reste à +11 sur Pordenone ne dépassant pas 1-1 contre un pise ce qui marque un point important dans la zone de salut dans un classement très court qui voit les Toscans à -4 d’une place en séries éliminatoires et à +5 de la zone de relégation.