Serie B, Spezia-Pescara: l’italien pourchasse la Serie A. Échapper à jouer pour Legrottaglie

Le monde du sport et du football est dans le chaos. l’état d’urgence coronavirus bouleverse les calendriers des ligues respectives et en est un exemple Serie B le match reporté hier entre Ascoli et Chievo ce soir. Au lieu de cela, ils jouent Épices et Pescara dans le match valable pour la 27e journée. Le coup de sifflet commence à 21h00, tandis que monsieur dirigera la course Pezzuto de Lecce.

COMMENT L’ÉPICE ARRIVE – Match important pour les hommes de Italien appelé à racheter la dernière perte perdue contre le Benevento et le tirage précédent avec le Trapani pour 1-1. L’équipe ligurienne voyage toujours à de hauts rangs avec la possibilité concrète d’accéder directement au A et les 41 points obtenus jusqu’à présent en sont la preuve. La course de samedi a toutefois nécessité beaucoup d’énergie et les plans de l’entraîneur sont le chiffre d’affaires. “Je sais que ce ne sera pas un problème de mettre des joueurs plus cool”, a-t-il déclaré hier. Il ne peut certainement pas compter sur les disqualifiés Mora et sur les blessés Vitale, Ragusa et Bastoni. Mais revenons à l’équipe. Juan Ramos. Espace donc à 4-3-3 avec Scuffet entre les poteaux et la ligne 4 avec Sauvez Ferrer, Erlic, Capradossi et Marchizza (de droite à gauche). Ricci dans la salle de contrôle avec Maggiore et Mastinu comme des demi-ailes. En attaque, le trident sera composé de Gyasi, Nzola et Bidaoui.

COMMENT ARRIVE LE PESCARA – En revanche, il y aura les garçons de Legrottaglie capable de briser une tendance négative de trois défaites consécutives en gagnant contre Ascoli. “Nous n’avons encore rien fait”, avertit le technicien qui, dans l’intervalle, peut pousser un soupir de soulagement en retirant l’aire de jeu. Au sommet, cependant, il arrive avec une équipe décimée. Nombreux indisponibles: de Memushaj (disqualifié), un Zappaen passant Kastanos, Tumminello, Balzano, Del Grosso, Elizalde, Pucciarelli, Di Grazia et Chochev. Pescara devrait donc prendre parti avec 4-3-2-1. l’ancien Fiorillo dans le but et la défense composé de Bettella, Drudi, Scognamiglio et Masciangelo. Palmiero diriger, tout en Melegoni et Checco sera l’intérieur du milieu de terrain. Sur l’espace trocart a Galano et Clemenza avec Bocic en attaque. pattes manoir qui le dernier jour contre Ascoli a dû quitter le terrain en raison d’un affrontement avec Gravillon ce qui lui a coûté 4 points de suture.