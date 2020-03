Serie B, Spezia revient à la victoire et revient à la 4e place: 2-0 à Pescara

Après une première mi-temps terminée sur un pied d’égalité, même si les meilleures occasions étaient de la marque ligure, Spezia en deuxième mi-temps a marqué deux fois au premier quart d’heure et est revenu à la victoire en revenant à la quatrième place du classement. Décider du match contre Pescara est un but propre au 49e de Scognamiglio, qui dévie une banque aérienne de Galabinov dans sa propre porte, et le filet au 61e de Gyasi qui commence et se termine par un robinet dans une action chorale qui voit impliqué aussi Major et Galabinov. Spice se rapproche également du troisième but, toujours avec Gyasi, et qui ne risque que 86 ° lorsque le débutant en maillot bleu-blanc Bojinov botte sur la barre transversale depuis une bonne position.