Serie B, une nouvelle rencontre de Ligue prévue lundi

Nouvelle comparaison sur les développements concernant la reprise des tournois et la gestion du front économique, en ce qui concerne Serie B, qui se réunira lundi à 11 heures à l’Assemblée de la Ligue.

Voici l’annonce officielle de la Ligue B:

L’Assemblée de la Ligue B ouverte au cours de ces semaines se poursuit le lundi 6 avril à 11 heures afin de suivre en permanence l’évolution et les effets de l’urgence du coronavirus. Sur une plateforme en ligne, le président Balata partagera avec les clubs les résultats des tables ouvertes avec la Fédération et avec d’autres composantes où la Ligue, avec son président, le directeur général et le conseil des gouverneurs, a présenté des propositions économiques et organisationnelles pour sauvegarder la catégorie. et le système, respectant toujours la protection de la santé, des prescriptions dictées par le gouvernement et les autorités médico-scientifiques.