Serie C, assemblée du club le 3 avril: les futures décisions seront discutées

Avec l’urgence du coronavirus toujours en cours, le Lega Pro se réunira en assemblée avec tous les clubs Série C le 3 avril, strictement par vidéoconférence.

Sur la table, la gestion des clubs lors de Covid-19 et surtout les différentes hypothèses concernant l’avenir des championnats et la dynamique liée aux relégations et promotions, en cas de suspension définitive. Ci-dessous la note officielle du Lega Pro:

La Lega Pro a convoqué l’Assemblée des clubs pour une conférence téléphonique le 3 avril à 11 heures, conformément aux procédures dictées par les décrets gouvernementaux.

«À la lumière de la situation d’urgence que nous vivons – explique-t-il Francesco Ghirelli, Président de Lega Pro – nous avons jugé nécessaire de tenir une réunion. Parmi les sujets à l’ordre du jour figureront les réflexions sur l’état de l’urgence COVID-19, la saison en cours et les actions à entreprendre, que faire du championnat 2019-2020 et le problème des sacrifices et donc des contrats des joueurs ».

