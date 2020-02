“Serie C? Cela ne dépend pas seulement de nous, mais il y a de nombreux affrontements directs”

CERIGNOLA (FG). Succès précieux pour leAudace Cerignola cet après-midi, le Gialloblè a passé quatre par deux le Sorrento Calcio, un résultat qui permet aux Pouilles d’approcher le sommet du classement en seulement cinq longueurs des leaders Bitonto.

VOULEZ GAGNER

A la fin de la course, le technicien de Sportitalia deuxième aux microphones Audace Suppa, a analysé les performances de son équipe: «Des résultats favorables? Il était important pour nous de conquérir les trois points aujourd’hui, nous croyons encore plus à la victoire au championnat aussi car il y a de nombreux affrontements directs. Dans les 45 premiers ‘, les garçons étaient exemplaires, peut-être qu’ils ne s’attendaient pas à un tel départ de notre part. En seconde période, nous avons payé l’effort que nous avons fait, c’est évidemment aussi grâce à eux car ils ont joué une deuxième période proactive, montrant qu’ils méritent le classement actuel. – explique l’entraîneur Gialloblè – Prochaine course? Nous ne pouvons pas nous tromper, nous devons évidemment espérer d’autres résultats aussi, si d’autres perdent des points, nous devons être bons pour en profiter. Depuis l’installation de M. Feola, nous savions que nous devions affronter chaque match en finale, puis à la fin de la saison, nous tirerons des conclusions, mais je saisis cette occasion pour souligner la grande disponibilité de tous les garçons “.