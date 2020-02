Série C, Groupe B: 0-0 entre Vicence et Virtus Verona, 2-1 dans le retour de Ravenne

En deux matches de 17h30 seulement dans le groupe B de Serie C, Vicenza et Virtus Verona ne sont pas allés au-delà de 0-0 tandis que Ravenne a triomphé 2-1 lors du retour au domicile de Sambenedettese grâce aux buts de Nocciolini et Caidi qui ont répondu. au réseau initial de Miceli.



SÉRIE C – GROUPE B

Carpi-Piacenza 2-0

Feralpisalò-Gubbio 3-3

Imolese-Cesena 1-4

Padoue-Fermana 0-1

Sudtirol-Fano 2-0

Triestina-Vis Pesaro 4-0

Vicenza-Virtus Verona 0-0

Sambenedettese-Ravenna 1-2