Série C, la date et l’heure de cinq matchs varient entre le 27e et le 30e jour

CHANGEMENT DE RÉCUPÉRATION DE COURSE – 8E JOUR DE RETOUR

La Ligue, ratifiant également les accords entre les sociétés concernées, tels que modifiés par le Com. Uff. n.135 / DIV du 02.03.2020 et Com. Uff. n.137 / DIV du 03.03.2020, a ordonné les déclinaisons suivantes pour les offres ci-dessous:

MARDI 10 MARS 2020

GROUPE A

GIANA ERMINIO – COMO: 17h30

LECCO – PRO PATRIA: 15h00

GROUPE B

PIACENZA – SAMBENEDETTESE: 15h00

MERCREDI 11 MARS 2020

GROUPE B

ARZIGNANO V. – PADOUE: 15.00

CHANGEMENT DE COURSE – 11ème JOUR DE RETOUR

La Ligue, également en ratifiant l’accord entre les sociétés concernées, tel que modifié par le Com. Uff. n.83 / DIV du 05.12.2019, a ordonné la déclinaison suivante pour l’offre ci-dessous:

DIMANCHE 08 MARS 2020

GROUPE C

AVELLINO – TERNANA: 15.00