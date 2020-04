Serie C, le problème des promotions et relégation à résoudre. La clarification de Gravina et le règlement

Florence. la Série C vous trouvez entre vos mains un nouveau rébus à résoudre, les difficultés économiques auxquelles de nombreux clubs devront faire face n’étaient pas suffisantes, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de discussions sur les critères de promotion et de relégation qui pourraient lancer un été plus actif dans les salles de classe des tribunaux que sur le terrain. La priorité reste de conclure les championnats sur le terrain mais l’hypothèse d’une clôture anticipée des compétitions reste d’actualité, si l’urgence sanitaire ne donne pas de répit d’ici mai.

INDICATIONS POUR B, MAIS LA PRIORITÉ EST UNE AUTRE

Aux microphones de La Gazzetta di Modena, le numéro un des FIGC, Gabriele Gravinacependant, il a été très clair ces derniers jours: «Aujourd’hui, il est prématuré de faire certains raisonnements, sans aucun doute pour la promotion en B, ils auraient le droit de gravir les première et deuxième places, certainement pas le troisième qui devrait jouer les séries éliminatoires “. De toute évidence, tout discours en ce sens est reporté à la fin de l’urgence sanitaire qui frappe le pays, donc à ce jour chaque hypothèse semble être un exercice d’automutilation inutile qui met les pensées et les espoirs des fans dans les esprits qui n’ont aucune raison d’exister. Le football est la plus importante des choses les moins importantes, a souligné dans le passé Arrigo Sacchi, la Fédération semble donc en ce moment orientée en premier lieu pour soutenir ceux qui ne risquent plus de recommencer à cause de la crise économique résultant de l’urgence du Coronavirus, alors il sera temps d’établir des gagnants et des perdants, tant que tout cela a encore du sens.

ICI LE REGLEMENT