Serie C, le quatrième homme arrive aussi en Lega Pro: tous les détails

Nouvelles importantes pour le Série C, qui à partir du Play Off et du Play Out de cette saison peuvent également compter sur la quatrième homme dans leurs matchs.

Voici tous les détails de la résolution officielle de la FIGC:

Prenant note de l’absolue nécessité, proposée par la Ligue italienne de football professionnel, en ce qui concerne les matches de barrage et les matches de barrage du Championnat de Serie C 2019/2020, ainsi que, pour les matches du Championnat de Serie C, y compris les barrages et les matches -en 2020/2021 et pour les matches de la phase finale de la Coppa Italia Serie C 2020/2021, pour prévoir la nomination d’un quatrième arbitre officiel qui pourra remplacer l’arbitre ou un assistant, également pendant le match lui-même, le cas échéant raison pour laquelle ils sont empêchés d’exercer leurs fonctions;

– a estimé que cette nécessité nécessite la délivrance d’une disposition particulière limitée, en outre, à la seule réalisation des offres susmentionnées;

Pour l’exécution des matches de barrage et des matches de barrage de la saison sportive du Championnat de Serie C 2019/2020, des matches du Championnat de Serie C, y compris les barrages et les matches de barrage, saison sportive 2020/2021 et des matches de la phase finale de la Coppa Italia Serie C de la saison sportive 2020/2021, la nomination d’un quatrième arbitre officiel, en plus de la triade d’arbitres, qui sera en mesure de compenser dans l’éventualité immédiate de tout obstacle survenu à l’arbitre ou à un assistant peut interférer avec le bon déroulement de la course.