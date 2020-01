Serie C, les résultats des matchs de l’après-midi: Catane gagne, même la Juve U23

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Dans les courses disputées cet après-midi, et valable pour le premier jour du retour de Serie C, Renate revient à la victoire, battant le feu arrière Giana Erminio 2-1 et passe à 1 de Pontedera deuxième. Toujours dans le groupe A, Alexandrie gagne également, 1-o chez Gozzano, tandis que Pianese-Pro Vercelli (0-0) et Juventus U23-Novara (2-2) se retrouvent à égalité avec les bianconeri qui marquent deux buts défavorables et conquérir un point grâce au nouvel achat de Del Sole à 90 °

Dans la victoire du groupe C pour Catane, 3-1 sur Avellino, qui se matérialise en finale: un avantage vert et blanc avec Zullo, un nul de Curiale et enfin un doublé dans les dix dernières minutes de Sarno. Même résultat pour Picerno qui capte trois points précieux en termes de sécurité en battant les Cavese. Au lieu de cela, l’égalité entre Paganese et Viterbo se termine par une égalité.

Groupe A

Gozzano-Alessandria 0-1 (55 ° Casarini)

Juventus U23-Novara 2-2 (80 ° Olivieri, 90 ° Del Sole; 48 ° Collodel, 66 ° Gonzales)

Pianese-Pro Vercelli 0-0

Renate-Giana Erminio 1-1 (8 ° Sorrentino, 89 ° Anghileri; 82 ° Solerio)

Groupe C

Picerno-Cavese 3-1 (26 ° Zaffagnini, 67 ° Piratesi, 75 ° Santaniello; 48 ° Russotto)

Catane-Avellino 3-1 (45 ° Curriale, 80 ° rig., 90 ° Sarno; 40 ° Zullo)

Paganese Viterbo 0-0