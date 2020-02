Serie C, voici le calendrier des playoffs et playouts: les dates ont été annoncées

Calendrier final de phase

Le calendrier de la phase finale du championnat de Serie C pour la saison sportive 2019-2020 est annoncé:

JOUER

PHASE DE JEU DU GROUPE

1er tour – Course unique VENDREDI 01 MAI 2020

2ème tour – Course unique MARDI 05 MAI 2020

PHASE NATIONALE DE JEU

1er tour – Course à l’extérieur DIMANCHE 10 MAI 2020

1er tour – Course de retour MERCREDI 13 MAI 2020

2ème Tour – Match aller DIMANCHE 17 MAI 2020

2ème manche – Course de retour MERCREDI 20 MAI 2020

QUATRE FINALE

Demi-finales – Match aller DIMANCHE 24 MAI 2020

Demi-finales – Match de retour JEUDI 28 MAI 2020

Finale – Match aller MARDI 02 JUIN 2020

Finale – Course de retour DIMANCHE 07 JUIN 2020

JOUER

Course à l’extérieur SAMEDI 09 MAI 2020

Course de retour SAMEDI 16 MAI 2020