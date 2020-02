Serie D 26ème jour: le programme avec dates, horaires et variations

Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du DNC, qui publie le programme complet avec tous les détails de la 26ème jour du championnat de Série D:

Pas d’avance dans le jour 26 de Série D, programmé Dimanche 1 mars à l’exception des groupes A, B, C et D du championnat s’est arrêté par précaution pour l’urgence du coronavirus dans les régions les plus à risque. A rétabli les trois matchs du groupe F à la place Jesina-Atletico Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio et Tolentino-Recanatese suite à la nouvelle ordonnance de la région des Marches qui a réduit l’arrêt des manifestations publiques du 4 mars au 29 février.

Le coup d’envoi du nouveau tour est à 14h30. sauf Budoni-Ostiamare (G, Municipalité de Siniscola) à 13h45 et huit courses reportées à 15: Bitonto-Brindisi, Fidelis Andria-Città di Fasano, Sorrento-Grumentum, Team Altamura-Casarano, Gelbison-Audace Cerignola (H), Palermo- Nola, Savoia-Corigliano Calabro, Acireale-Fc Messina (I). En plus de Budoni-Ostiamare, il y a deux autres variations de champ: Vastogirardi-Matelica (F) au “Lancellotta” d’Isernia et Vis Artena-Pro Tor Sapienza (G) au “Abbaffati” de Lariano.

Le premier rendez-vous télévisé en mars avec le #CampionatoDItalia est pour le super challenge Lait sucré Turris-Sassari, vivre Sport Italia à 14h30 dimanche.