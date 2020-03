Série de football pour faire face à une pause

Oui, c’est dur. Il y a déjà plusieurs jours de confinement à domicile et les alternatives pour essayer de faire passer les heures sont de plus en plus compliquées. Mais, au cas où vous auriez encore des doutes sur ce qu’il faut voir, nous vous recommandons ici quelques séries idéales pour ces jours sans football.

Apache. La vie de Carlos Tevez

Le 16 août arrive la série sur la vie de Carlitos Tevez, plutôt Apache. Uniquement sur Netflix. pic.twitter.com/aXYpWWsUMD

– CheNetflix (@CheNetflix) 23 juillet 2019

L’histoire de l’idole Fuerte Apache. Comment Carlos Tevez est-il devenu ce qu’il est aujourd’hui? Pourquoi son amour pour Boca Juniors? Quel genre de vie menait-il là où il avait grandi? Quiconque veut connaître le football argentin et l’un des joueurs les plus importants de ces dernières années devrait voir cette production.

Où le voir?: Netflix

Le pionnier

Lors de la campagne électorale, souvenez-vous du discours gagnant.

The Pioneer, la série non-fiction sur Jesús Gil, arrive en juillet sur # HBOEspaña pic.twitter.com/rQgDT3CVSK

– HBO Espagne (@HBO_ES) 23 mai 2019

Le football des années 90 en Espagne était très différent d’aujourd’hui. Et ce football était contrôlé par des personnages comme Jesús Gil y Gil. Président de l’Atlético de Madrid, maire de Marbella, présentateur de télévision occasionnel … Un personnage avec beaucoup d’ombres et de lumières qui vivait des deux côtés du football.

Où le voir?: HBO

Porte 7

Elle veut du football sûr et gratuit pour toute la famille. Lui, reprends tout. Puerta 7, créé par Martín Zimmerman et réalisé par Adrián Caetano (@IACaetano), sera disponible le 21 février sur Netflix pic.twitter.com/S0wTgHDfQA

– CheNetflix (@CheNetflix) 16 janvier 2020

Les barra bravas sont l’un des plus gros problèmes du football argentin. Et cette série montre la lutte pour le pouvoir au sein d’un club avec la barre comme problème. Tourné sur le court de Huracán, c’est l’une des productions Netflix les plus ambitieuses de ces dernières années en Argentine.

Où le voir?: Netflix

Six rêves

Combien de buts sont marqués dans cette bande-annonce de Six Dreams? 🤔

Si vous avez raison, vous pouvez gagner deux billets pour assister à la première du film #LaLigan avec @PrimeVideoES à Madrid. 🎫🎥 pic.twitter.com/NIVnLlSUqr

– LaLiga (@LaLiga) 14 juillet 2018

Qu’ont en commun un président de club, un directeur sportif, un entraîneur, des capitaines de deux équipes historiques et un nouveau venu dans une équipe? Cette production d’Amazon montre l’autre côté d’un football qui nous manque et qui humanise un peu plus les stars du sport.

Où le voir?: Amazon Prime

Maradona à Sinaloa

Diego Armando Maradona. Seul le nom vous fait déjà penser à un personnage de film. Son étape à Dorados de Sinaloa a été marquée par la volatilité et des décisions controversées. Et dans cette série, Netflix enseigne les tenants et aboutissants de la permanence de 10 sur un banc de l’ascension mexicaine qui fut une révolution.

Où le voir?: Netflix