Série virale A: un fan de la Fiorentina a jeté un broyeur d'herbe sur le terrain lors du match contre Rome, et le club serait sanctionné | PHOTO Italie

Une folie. Vous ne jouez pas avec la passion des fans, surtout lorsqu'ils sont issus de l'un des clubs les plus historiques d'Italie. Pendant le match contre Rome, fans de la Fiorentina ils se sont mis en colère pour avoir été battus 4-1 et ont commencé à lancer plusieurs objets sur le terrain. Parmi eux, il y en avait un qui a attiré plus d'attention.

Amadou Diawara, flyer du Rome, est celui qui a ramassé l'objet métallique susmentionné qui aurait pu être mortel pour un joueur s'il avait eu un impact sur quelqu'un. Il l'a remis à l'arbitre du crash, et à la surprise de beaucoup, l'objet était totalement inattendu.

Comme le souligne le rapport de l'inspecteur de police présent à la fête, l'objet tombé sur l'herbe s'est avéré être un broyeur de marijuana, appelé «broyeur», avec un bourgeon à l’intérieur. Maintenant Fiorentina pourrait faire face à une pénalité de la Fédération.

C'ÉTAIT LA GOLEADA DE ROME EN FIORENTINE

Deux minutes ont suffi pour Rome pour obtenir une distance sur le marqueur qui s'élargirait ensuite. L'attaquant bosniaque Edin Dzeko (19 ans) a inauguré la lumière après avoir été assisté par le jeune Nicolo Zaniolo puis a été imité par le défenseur serbe Aleksandar Kolarov, qui a marqué sur une faute directe (21).

La 'Fiore’Coupez les distances à travers le Croate Milan Badelj (34) mais les visiteurs ont condamné la rencontre avec un but de Lorenzo Pellegrini (73) et un autre de Zaniolo (88). Le mélange de jeunes et vétérans de l’équipe «giallorosso» était trop pour l’équipe locale, qui n’a plus gagné au championnat depuis le 30 octobre dernier (2-1 à Sassuolo).

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …