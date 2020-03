Séries éliminatoires Scudetto? Deux hypothèses et Milan et Napoli pourraient reprendre la course Primapagina

Tout reste à décider, en attendant le développement de l’urgence du Coronavirus et, surtout, quand et si notre football peut retourner sur le terrain. La seule certitude est que notre Serie A restera stationnaire jusqu’au 3 avril au moins avec la forte possibilité qu’il n’y ait pas d’espace et de temps pour récupérer les jours perdus et terminer le calendrier actuel. Il est clair que de la FIGC à la Ligue de football, en passant également par l’UEFA, tout le monde tentera d’assurer le bon déroulement du championnat, mais si les Européens ne sont pas reportés et si l’arrêt du Coronavirus doit se poursuivre au-delà de la date du 3 avril, il n’y aura pas d’espace technique pour pouvoir achever l’ensemble du programme de récupération d’ici le 31 mai.

L’OPTION DE JEU – La FIGC a officialisé aujourd’hui par les mots du président Gravina quelles pourraient être les 3 options disponibles au cas où le championnat ne pourrait pas être conclu: «Une hypothèse pourrait être la non-affectation du championnat, tandis qu’une autre serait de référence au classement acquis jusqu’au moment de l’interruption. La troisième et dernière hypothèse serait de ne jouer que les playoffs pour le titre de Campione d’Italia et les éliminatoires pour la relégation en Serie B “

LES PRIORITÉS – Oui, mais à quoi ressembleraient ces éliminatoires? Certes, les meilleurs organes de notre football ont déjà mis en évidence au moins 2 besoins. Le premier concerne le temps qui, comme mentionné, est très peu. Pour cela les playoffs ils doivent avoir la durée la plus courte possible dans un délai maximum d’une semaine et par conséquent, il est concevable qu’il n’y aura pas de matchs aller-retour, mais uniquement des matches à élimination directe. De plus, un avantage doit être garanti à ceux qui seront en avance sur le classement probablement avec le différend à domicile des matches de barrage, au moment où le championnat sera tronqué. Oui, car en tout cas, l’idée reste de restituer le football au peuple italien le plus tôt possible et donc le classement actuel ne peut pas être figé mais bloqué plus tard.

HYPOTHÈSE 1 – La première hypothèse à laquelle nous pensons est celle d’un simple quatuor final parmi les 4 équipes qui occuperont également les places de Ligue des champions. Demi-finales sèches au domicile de la première (contre la quatrième) et deuxième (contre la troisième) équipes classées puis finale sèche au domicile de ceux qui, à la fin du championnat, étaient en tête du classement. Avec cette hypothèse, le tableau de bord inclurait aujourd’hui une Juventus-Atalanta et une Lazio-Inter en demi-finale et finale au Juventus Stadium en cas de victoire des bianconeri en demi-finale ou au domicile du vainqueur entre Lazio et Inter en cas de défaite des bianconeri.

HYPOTHÈSE 2 – La deuxième option fait cependant suite aux éliminatoires du championnat Primavera les deux premiers classés à la fin du championnat allant directement en demi-finale, tandis que les équipes de la troisième à la sixième place s’affronteront en quart de finale. Dans l’état actuel de la ligue, la Juventus et la Lazio entreraient en demi-finale, tandis que les quarts de finale seraient Inter-Napoli et Atalanta-Roma. Et cette formule est aussi celle qui ouvrirait rebondissements sensationnels au cas où vous recommenceriez avec le championnat. Oui, car en élargissant la course du Scudetto à la sixième place, même Milan, aujourd’hui à -3 de Naples, pourrait revenir sensationnellement à la course.