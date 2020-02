Sessegnon partage des conseils clés de Mourinho dans sa quête d’un rôle régulier à Tottenham

Date de publication: jeudi 6 février 2020 16h00

Ryan Sessegnon a révélé que le patron de Tottenham, Jose Mourinho, lui avait dit d’être “agressif” alors qu’il chassait un rôle régulier dans l’équipe.

Ayant accumulé près de 100 apparitions à son 18e anniversaire avec Fulham, SessegnonLa traversée de Londres l’été dernier a été lente, l’international anglais des moins de 21 ans n’a été présenté pour les Spurs qu’en novembre en raison d’une blessure.

Le joueur de 19 ans a fait 11 sorties pour Tottenham, dont six en Premier League et deux en Ligue des champions, et il a expliqué comment il visait plus de temps de jeu sous Mourinho.

“Pour jouer sous un entraîneur comme Mourinho est très tactique », a déclaré Sessegnon. «Il n’aime pas concéder de buts, donc j’essaie également d’ajuster mon jeu de manière défensive.

«Il veut que je sois agressif, c’est ce que j’essaie de faire.

«Je pense que vous devez y travailler. Au fil des ans, j’ai essayé de m’améliorer, de travailler dur à l’entraînement, d’analyser mon jeu et des trucs comme ça.

«Il vient avec une expérience des jeux et des trucs.

«Ça vient. Chaque fois que je vais sur le terrain, j’essaie d’être positif et ces dernières semaines, quand j’ai eu la chance, c’était probablement un peu négatif.

«Quand je suis arrivé aux Spurs, c’était difficile au début, mais je commence à trouver mes pieds et plus je joue de jeux, plus je suis confiant.»

Sessegnon a également expliqué comment il avait trouvé «difficile» de trouver ses pieds chez Spurs suite à ses problèmes de blessure.

“C’était dur, vraiment dur”, a-t-il admis. «C’était ma première blessure grave et pour venir dans un grand club comme celui-ci, j’essayais de trouver mes pieds.

«Je suis revenu à l’entraînement et je l’ai ressenti à nouveau, donc c’était difficile. Heureusement, je suis maintenant indolore et j’apprécie mon football.

«En venant au jeu assez jeune, j’avais l’habitude de jouer à chaque match sans aucun type de blessure.

«Venir dans un grand club alors que je suis encore jeune, en développement, en train d’apprendre, pour subir une telle blessure était mentalement et physiquement difficile.

“Dieu merci, je n’ai plus de douleur maintenant et je veux juste continuer à jouer à des jeux.”

Les Spurs ne seront de retour en action que le 16 février lorsqu’ils joueront à Aston Villa après les vacances d’hiver de la Premier League.

Dans d’autres nouvelles de Tottenham, les derniers journaux européens rapportent que Mourinho vise un mouvement pour exciter le jeune Rom Cengiz Under cet été.

Le joueur de 22 ans a subi une campagne contre les blessés avec le club italien, mais le patron portugais Mourinho aurait dit sous sa parole qu’il ferait un geste pour le Turc si les Spurs se qualifiaient pour la Ligue des champions.

Under a fait 17 apparitions avec la Roma cette saison, marquant deux fois.

