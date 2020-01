Seulement 21 ‘pour Eriksen avec Watford, l’Inter le plus proche et les Spurs tombent sur le remplaçant

MILAN. Jour après jour, le coup des années 90 pour leInter di Conte, les Nerazzurri sont vraiment à un pas de l’achat du champion danois Christian Eriksen. La classe 1992 expire avec Tottenham et n’a pas l’intention de renouveler, les Spurs d’autre part veulent éviter de le perdre sur un transfert gratuit.

ÉTAPES À VENIR, EN DROIT

Après le intérêts du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus, l’Inter duo a fait l’accélération décisive la semaine dernière Marotta-Aid. Le diesse s’est récemment rendu à Londres pour déposer quelques détails, ainsi que pour définir les opérations de Young avec United et Giroud avec Chelsea. Pendant ce temps, le PDG de Milan se régalait de l’agent du milieu de terrain danois. En pré-match du match contre Watford, l’entraîneur de Tottenham Josè Mourinho avait partiellement écarté l’hypothèse d’un adieu immédiat à son bijou. Le Portugais a également indirectement envoyé un message au club, un remplacement est nécessaire à la hauteur d’un joueur de haut niveau comme Eriksen, qui a dû partir de 1 ‘contre le club Pozzo mais a ensuite pris le relais à un peu plus de vingt minutes de la fin.

LE SUBSTITUT?

Pure prétactique donc, étant donné que les Spurs seraient en train de négocier Dani Olmo avec le Dinamo Zagreb pour remplacer adéquatement Eriksen, qui est maintenant parvenu à un accord total avec les Nerazzurri. 8 millions d’euros de bonus inclus jusqu’en 2024 avec la perspective tentante de se battre pour le Scudetto et de se tailler un rôle de premier plan dans l’échiquier de M. Conte, avec qui il y a déjà eu une première approche téléphonique. Une question de détails maintenant, le mécène Levy continue de demander 20 millions d’euros, l’Inter propose 15 millions, mais les parties sont susceptibles de tout définir d’ici mercredi.