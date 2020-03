Youssef En-Nesyri, auteur de deux buts lors de la victoire du Sevilla FC contre le CA Osasuna, s’est dit satisfait du score, en dialogue avec Movistar TV: «Je suis très content du travail de l’équipe et de la façon dont nous jouons. Vous devez continuer jusqu’à la dernière minute et ne pas baisser les bras. Qu’est-ce que j’ai ressenti avec le deuxième but? Que nous devions être concentrés, nous avons atteint les trois points et je remercie les fans et mes coéquipiers. »