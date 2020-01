Sevilla FC, Lopetegui: “Après le premier but, nous avons bien lu le match”

Julen Lopetegui a analysé dans Movistar TV le triomphe du Sevilla FC contre le Granada CF: «C’était un match compliqué contre un adversaire qui, nous le savions, allait générer de nombreuses difficultés. Dans la partie pirmera, nous avons bien fait beaucoup de choses et dans la seconde, ils ont fait un 3-4-3 et nous ont beaucoup compliqués. Bref, un match complet contre un bon adversaire. Après le premier but, nous avons bien lu le match. L’entrée de Gudelj? Nous avions trois joueurs avec du jaune et le jeu visait à être une rencontre physique, avec de nombreux affrontements. C’est pourquoi nous avons décidé de remplacer le Mute. »