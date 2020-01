Sergio Reguilón, du côté du Sevilla FC, a fait de Movistar TV un bilan très positif de la victoire contre le Granada CF: «L’équipe a fait le travail et a pris les trois points. Nous savions que Grenade rend les choses difficiles et nous avons fait un jeu très sérieux, nous n’avons rien accordé. Nous savions que nous devions en ajouter trois à trois à domicile pour terminer dans les hautes places. En général, le bloc a été très bon et les trois points ont un goût de gloire. »