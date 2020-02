Séville a sauvé un match nul en Roumanie contre un combattant de Cluj »Pressfootball

Jeudi 20 février 2020

Le casting dirigé par Julen Lopetegui n’a pas montré sa meilleure équipe et n’a réussi à obtenir un match nul 1-1 contre le CFR Cluj en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Malgré leur jeu terne, les Espagnols étaient mieux placés pour définir la série à Séville grâce au but visiteur.

Séville a laissé plus de doutes que de certitudes lors de sa visite en Roumanie, où il a affronté un combattant du CFR Cluj pour le match aller des 32es de finale de la Ligue Europa. L’équipe «nervionense» a sauvé un match nul 1-1 dans les dernières minutes grâce à l’apparition du bélier marocain Youssef En-Nesyri, venu de la banque pour condamner l’égalité.

Les 45 premières minutes se sont écoulées sans grande émotion au stade Dr. Constantin Rădulescu. Séville a commencé avec hésitation et n’a pas montré la hiérarchie qui se manifeste habituellement dans cette compétition, qu’il connaît très bien quand il la remporte cinq fois. Cluj a bien supporté la pression de l’adversaire et malgré le fait qu’il ait moins le ballon, il a atteint le but de Tomáš Vaclík à quelques reprises.

Le plus clair a été la visite. Luuk de Jong l’a eu à 34 ′ après avoir détourné un tir de Suso avec la queue et le ballon a frappé la barre transversale. Au début du complément, les Roumains sont sortis avec tout et ont mis les ‘sevillistas’ dans leur propre domaine. A 59 ′, le VAR est intervenu en faveur de l’équipe «ferroviaire» et une pénalité a été infligée à la main que Ciprian Deac a transformé en but pour Cluj.

Face à l’inconvénient, Julen Lopetegui a envoyé En-Nesyri sur le terrain de jeu, qui a remplacé le capitaine de la visite Jesús Navas. Le buteur marocain est apparu 10 minutes plus tard (69 ′) pour condamner les tables en Roumanie, après avoir marqué seul contre le but après une passe décisive du footballeur néerlandais Jong.

Avec ce résultat, la clé sera définie au stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville le jeudi 27 février à 17h00 du Chili, où le casting d’Andalousie aura la première option pour avancer grâce à l’objectif transformé en visiteur.

