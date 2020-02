Séville a souffert et fait match nul contre Cluj pour passer au huitième de la Ligue Europa »

Jeudi 27 février 2020

L’équipe de Séville a fait match nul 0-0 avec Cluj à domicile et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après un match nul 1-1 lors du match aller en Roumanie, l’équipe espagnole a gardé son tableau de bord pendant l’attaque, qui a dépassé les comptes et pourrait presque être éliminée devant les Roumains à la fin de l’engagement.

L’équipe espagnole de Séville a fait match nul 0-0 à domicile contre Cluj et s’est classée en huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’équipe blanchâtre a dû souffrir jusqu’au bout pour arrêter l’équipe roumaine qui cherchait le but qui les qualifiait jusqu’au bout, après un 1-1 au match aller.

Au début de la rencontre, Séville est sortie à sa recherche et avait de grandes chances d’y parvenir. Par la main de Lucas Ocampo et Suso, l’équipe andalouse a réussi à déséquilibrer le tableau de bord. C’est l’attaquant argentin qui était plus près de l’atteindre, à la 25 ′ minute, avec un tir qui a traversé la ligne d’arrivée.

D’un autre côté, Kevin Boli et Alexandru Paun étaient ceux qui avaient les chances les plus proches des Roumains, et ils étaient en une minute: dans le 44 ′, le volant finit la tête, mais son tir fut intercepté par Yassine Bounou, tandis que le central Il a terminé gaucher, et le gardien canadien a contenu en double instance.

Avec un 0-0, les équipes sont arrivées à la mi-temps.

Au second semestre, la procédure a été similaire. Par la main d’Ocampos et de Luuk de Jong, les locaux ont tenté d’atteindre l’arche, mais sans dangers majeurs. De son côté, Cluj s’est battu jusqu’à la fin des fiançailles, où il a presque eu sa récompense pour le bon match montré en Espagne.

A 87 ′, l’arbitre du match a annulé un but de Paun, de Lacina Traoré lors du match précédent. Face à la frustration, Mihai Bordeianu a commis une faute sur Ever Banega, ce qui lui a coûté le deuxième jaune et l’expulsion du match.

Avec 0-0 et des souffrances pour Séville en finale, toute l’Andalousie est passée en huitièmes de finale de la Ligue Europa et attend son rival. Le tirage au sort de la nouvelle phase aura lieu le vendredi 28 mars.

Galerie d’images