Séville tombe sur Piatek. Contacts intenses entre le club andalou et les agents de l’attaquant polonais qui peuvent quitter Milan lors de cette session d’hiver. Le ds Monchi estime l’ancien Gênes et aimerait l’emmener en Liga, mais la première proposition n’a pas impressionné le diable. Aston Villa et Tottenham restent en lice sur Piatek.