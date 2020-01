SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par J.M.Colomo

Sergio Reguilón, du côté de Séville, a parlé à Movistar TV de la victoire sur Grenade: «L’équipe a fait son travail et a pris les trois points. Nous savions que Grenade nous rendrait la vie difficile mais nous avons fait une performance sérieuse et concentrée et nous n’avons rien donné. Nous savions que nous devions gagner pour monter à la troisième place. En général, la performance était très bonne et les trois points ont le goût de la gloire “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

26.01 22:43 – Séville, Reguillon: “Victoire méritée après une excellente performance”

26.01 22:33 – Manchester United, pour June Chilwell de Leicester

26.01 22:24 – Ben Arfa est à deux pas de la signature avec Valladolid de Ronaldo

26.01 22:14 – Atl. Madrid, Oblak: “Situation difficile, quelque chose ne va pas”

26.01 21:55 – officiel d’Amiens, l’outsider Kurzawa part jouer au Danemark

26.01 21:42 – Eredivisie, l’Ajax tombe subitement

26.01 21:15 – FA Cup, Liverpool match nul contre Shrewsbury, troisième série

26.01 20:58 – Villarreal, Calleja: “Victoire subie contre un adversaire très difficile”

26.01 20:49 – Atletico, Simeone: “On retrouve le calme et on va au Bernabeu pour gagner”

26.01 20:30 – Liga, la Real Sociedad bat Majorque 3-0 et enferme Valence à la 6e place

26.01 20:20 – Fulham, 40 millions pour Mitrovic: Tottenham et Aston Villa ne sont pas intéressés

26.01 20:11 – Bundesliga, le Bayer Leverkusen fait trois à Fortuna et est maintenant cinquième

26.01 19:14 – Fenarbahce, Rami: “Pas une situation facile ici, j’espère que vous changez quelque chose”

26.01 19:04 – Ligue 1, Nantes KO à domicile en 10: Bordeaux s’impose 1-0

26.01 18:45 – Bayern, Goretzka: “But spécial pour Schalke, avec un Flick complètement différent”

26.01 18:08 – Liga, Getafe gagne et vole à la quatrième place: le Betis Sevilla battu 1-0

26.01 18:03 – FA Cup, Manchester United s’envole pour les huitièmes de finale: Tranmere dépassé par 6-0

26.01 17:39 – Bundesliga, Werder Bremen élimine à domicile: Hoffenheim gagne 3-0

26.01 17:30 – Manchester United, Rojo vers le retour à Estudiantes

26.01 17:06 – Ligue 1, Lyon gagne à nouveau: trois de même contre Toulouse et la quatrième place en vue

26.01 16:28 – PSV, Bergwijn ne joue pas avec Twente: Tottenham se rapproche

26.01 16:25 – Leganes, Aguirre. “Dans nos limites, nous avons fait un super match”

26.01 16:04 – Liga, Celta Vigo et Eibar se contentent de 0-0

26.01 15:55 – FA Cup, poker à Fulham: Manchester City tranquille en huitièmes de finale

26.01 15:28 – Atletico Madrid, Simeone: “Mieux en seconde période. Je dois trouver des solutions”

26.01 15:26 – Atl. Madrid, Cavani auraient déjà passé les examens médicaux

26.01 14:52 – Les bulletins des Leganes – Rodrigues le meilleur, Braithwaite trop seul

26.01 14:36 ​​- Bulletins de l’Atletico – Oblak décisif, Vitolo tente de secouer

26.01 14:01 – Liga, l’Atletico Madrid s’arrête toujours: il est seulement 0-0 contre Leganes

26.01 13:13 – Barcelone, pas d’Aubameyang: les yeux sur Rodrigo Moreno de Valence

1er étage

Parme et Vérone l’emportent, à égalité entre Sampdoria et Sassuolo. Voici le classement actualisé de la Serie A en attendant les deux derniers matchs valables pour le 21e tour:

Juventus 51 *

Inter 48

Latium 45 **

Rome 38 *

Atalanta 38

Cagliari 31

Parme 31

Milan 31

Vérone 29 *

Bologne …