Séville tourne la page devant un Alavés qui veut ratifier son amélioration

Séville veut tourner la page à la profonde déception de l’élimination jeudi dernier à la Copa del Rey aux mains de Mirandés et dimanche à Sánchez Pizjuán, il a l’opportunité de devenir fort à la troisième place de la Liga, bien que son rival, Alavés, arrive en voulant ratifier son amélioration.

02/02/2020 à 08:36

CET

EFE

L’équipe de Julen Lopetegui, après avoir battu Levante lors du match nul précédent (3-1) et samedi dernier à Grenade (2-0) en Liga, il s’est arrêté net ce jeudi et l’intention est maintenant de se refaire au plus vite et que les doutes se dissipent.

Le technicien Gipuzkoan, avec seulement deux sessions de formation Pour préparer la visite de la formation vitorienne, il attend le rétablissement physique et émotionnel de son peuple.

Pour ce match récupère le milieu de terrain argentin Éver Banega, absent la veille contre Grenade alors qu’il devait accomplir un match de sanction mais qui était présent dans la première partie du match de Copa contre Mirandés.

A cette occasion, celui qui ne peut pas jouer pour la sanction est la centrale brésilienne Diego Carlos Santos, ni le jeune extrême Bryan Gil, qui a été cédé vendredi à Leganés, bien qu’il soit en mesure de faire ses débuts en tant que sévilliste à la fin Jesús Fernández «Suso», qui est arrivé cette semaine en prêt pour Milan italien.

Dans le chapitre sur les blessures, le gardien de but remplaçant habituel, le Marocain Yassine Bono, est toujours en train de se remettre d’une blessure musculaire, tandis que le centre portugais Daniel Carriço a rejoint le groupe après avoir été faible dans les derniers appels pour des problèmes physiques.

Pour recevoir Alavés, l’équipe sera très similaire à celle qu’il a perdue jeudi à Miranda de Ebro, et il est plus que possible que le milieu de terrain brésilien Fernando Reges et l’arrière gauche Sergio Reguilón reviennent, qui se sont reposés dans la Coupe.

Alavés visite un putain de tribunal où il ne gagne pas depuis plus de 64 ans, quand il a gagné 1-2 lors de la campagne 1954-55.

Le technicien babazorro, Asier Garitano, Vous ne pouvez pas compter sur cette rencontre avec Aleix Vidal, attribué par le groupe hispanique, qui a inclus dans son contrat la “clause de peur & rdquor; ce qui l’empêche de jouer contre son équipe à domicile.

Vous devrez également modifier la ligne défensive en raison de l’absence du Central Rodrigo Ely italo-brésilien par accumulation de réprimandes. Lucas Pérez ne reviendra pas non plus à la dernière minute.

Les Vitorians auront à nouveau un nouveau défi loin de leur fief après avoir retrouvé de bonnes sensations en duel pendant deux jours contre Levante.

Garitano est susceptible de parier sur le dernier ajout au marché d’hiver, le serbe Ljubomir Fejsa, qui occupera le poste de blessé Tomás Pina.

Ainsi, les situations qui surviennent avec différents joueurs forceront l’entraîneur d’Alava à modifier le onze initial.

Il est possible que les Vitorians accumulent plus d’hommes au centre du terrain avec le milieu de terrain des Balkans, Fejsa, Manu García et Víctor Camarasa.

Aussi sur la ligne défensive sera Ximo Navarro, qui revient dans l’équipe après le dernier penalty au lieu d’Ely.

Compositions probables:

Séville: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Reguilón; Fernando, Jordanie; Franco Vázquez, Éver Banega, Ocampos; et de Jong.

Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Ximo, Laguardia, Duarte; Manu García, Fejsa, Camarasa, Rioja; Joselu et Burke.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid).

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán.

Heure: 18h30 (17h30 GMT).