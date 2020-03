AS rapporte les paroles de Diego Carlos, défenseur acheté l’été dernier à Séville, qui s’est dit enthousiasmé par la période qu’il a passée jusqu’à présent au tribunal de Julen Lopetegui: «Tout se passe très bien, cette équipe est parfaite pour moi. Mes coéquipiers et mes fans me font sentir important, tout le monde parle bien de mes performances aussi bien en Brésil qu’ici en Espagne. Mon objectif est de continuer à bien faire, comme je l’ai fait jusqu’à présent “.